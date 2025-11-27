Team Paribu Seninle, Artvin’de çocuklarla buluştu

Team Paribu Seninle, Artvin’de çocuklarla buluştu
Paribu’nun Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için kurduğu Team Paribu, Team Paribu Seninle projesi kapsamında 19 Kasım’da Artvin’de bulunan 200 öğrencili Çoruh İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerin spor ekipmanı ihtiyaçları, İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında karşılandı.

Program sırasında öğrenciler, İhtiyaç Haritası’ndan bir eğitmen eşliğinde farklı spor branşlarını tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler gün boyunca takım ruhunu aşılayan oyunlar oynadı.

team-paribu.jpeg

34 ŞEHİRDE, 50 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ERİŞİM

Team Paribu Seninle projesi, 2022’den bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulandı ve şimdiye kadar 34 şehirde spor ekipmanı ihtiyacı bulunan okullara ulaştı. Proje kapsamında bugüne dek Bursa, Şanlıurfa, Mardin, Ordu, Tunceli, İstanbul ve Tekirdağ gibi birçok ilde ziyaretler gerçekleştirildi. Bu süreçte 31 bini aşkın spor malzemesi, 126 okula teslim edildi ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

image00006.jpeg

Bunun yanı sıra Team Paribu, Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta kurduğu spor alanlarında, iki yıldır depremden etkilenen 450’den fazla çocuk ve gencin sporla iyileşmesine katkı sunuyor.

Team Paribu, Team Paribu Seninle projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik spor odaklı çalışmalarını ülke genelinde sürdürmeye devam edecek.

PARİBU HAKKINDA

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.

