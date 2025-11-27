Paribu ana sponsorluğunda Dijital Liderlik Akademisi 2026 başlıyor

Paribu ana sponsorluğunda Dijital Liderlik Akademisi 2026 başlıyor
Yayınlanma:
Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, teknoloji odaklı liderlik programı Dijital Liderlik Akademisi’nin ana sponsoru oldu.

Yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir araç değil, insan merkezli dönüşümün ana unsuru olarak ele alan Dijital Liderlik Akademisi; öğrenciler, iş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için ücretsiz bir eğitim programı sunuyor.

gorsel-2025-11-27-114002767.png

“VERİDEN ANLAM ÜRETEN LİDERLER” YETİŞİYOR

2023’te bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Dijital Liderlik Akademisi, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine nitelikli liderler kazandırma hedefiyle yoluna devam ediyor. Akademi bu yıl, “veriyle düşünen, algoritmalarla yön bulan ama anlamla yöneten” bir liderlik vizyonunu merkeze alıyor.

Eğitimler bu dönem, Noform Academy YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Programa en az %70 oranında katılım sağlayan ve başarı testlerinde en az %70 başarı gösteren katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

PARİBU’DAN KONUK EĞİTMENLER

Teknolojiyle anlam arasındaki bağı güçlendirmeyi ve geleceğin dijital liderlerine ilham vermeyi hedefleyen programda, bu yıl Paribu’dan alanında uzman isimler de yer alacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek eğitimlerin ardından katılımcılara bir törenle sertifikaları verilecek. Katılım için son başvuru tarihi ise 2 Aralık 2025.

Kaynak:Tanıtım Bülteni

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Tanıtım Bülteni
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması