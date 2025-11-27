Paribu ana sponsorluğunda Dijital Liderlik Akademisi 2026 başlıyor

Yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir araç değil, insan merkezli dönüşümün ana unsuru olarak ele alan Dijital Liderlik Akademisi; öğrenciler, iş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için ücretsiz bir eğitim programı sunuyor.

“VERİDEN ANLAM ÜRETEN LİDERLER” YETİŞİYOR

2023’te bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Dijital Liderlik Akademisi, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine nitelikli liderler kazandırma hedefiyle yoluna devam ediyor. Akademi bu yıl, “veriyle düşünen, algoritmalarla yön bulan ama anlamla yöneten” bir liderlik vizyonunu merkeze alıyor.

Eğitimler bu dönem, Noform Academy YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Programa en az %70 oranında katılım sağlayan ve başarı testlerinde en az %70 başarı gösteren katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

PARİBU’DAN KONUK EĞİTMENLER

Teknolojiyle anlam arasındaki bağı güçlendirmeyi ve geleceğin dijital liderlerine ilham vermeyi hedefleyen programda, bu yıl Paribu’dan alanında uzman isimler de yer alacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek eğitimlerin ardından katılımcılara bir törenle sertifikaları verilecek. Katılım için son başvuru tarihi ise 2 Aralık 2025.