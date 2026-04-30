OYSHO Community Days ilk kez İstanbul'a geliyor

OYSHO, 9 Mayıs’ta “Community Days” etkinliğini İstanbul’a taşıyarak, şehrin en ikonik mekânlarından birinde gerçekleşecek bu tüm günlük organizasyonla hareket ve topluluk odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

İstanbul’da ilk kez düzenlenecek olan OYSHO Community Days, Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek ve markanın topluluğunu spor, sağlıklı yaşam ve deneyim odaklı bir gün için bir araya getirecek. Saat 09.00’dan 19.00’a kadar sürecek etkinlikte katılımcılar; ilham veren, enerji yaratan ve hareket aracılığıyla bağ kurmayı teşvik eden özenle hazırlanmış bir programa davet ediliyor.

Etkinlik kapsamında 9 Mayıs’ta fitness, pilates, barre, cycling ve yoga gibi farklı disiplinleri içeren bir spor programı yer alacak. Farklı antrenman stillerine ve seviyelere hitap eden bu dinamik deneyim için OYSHO, şehrin önde gelen stüdyolarından ALIVE Sports Area, Pilates İstanbul ve YogaŞala ile iş birliği yaparak İstanbul’un sağlıklı yaşam ekosistemiyle bağını güçlendiriyor.

OYSHO, İstanbul ile birlikte global topluluğunu önemli şehirlerde gerçekleştirdiği deneyim odaklı etkinliklerle büyütmeye devam ediyor; spor, yaşam tarzı ve deneyimi tek bir günde buluşturan alanlar yaratıyor.

Tamamen ücretsiz olacak bu etkinliğe dair tüm duyuru ve kayıtları, Oysho internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz:

Etkinlik Detayları

Etkinlik: OYSHO Community Days Istanbul
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 09.00 – 19.00
Mekân: Esma Sultan Yalısı, İstanbul
Disiplinler: Fitness, pilates, barre, cycling ve yoga

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

