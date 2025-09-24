Momo Professional, TPO’nun yasaklanmasının perde arkasındaki nedenleri açıkladı

Yayınlanma:
Avrupa Birliği’nin insan sağlığına yönelik olası riskleri nedeniyle yasakladığı TPO, özellikle güzellik merkezlerinde yaygın olarak uygulanan kalıcı ve jel oje işlemlerini doğrudan etkiliyor. Kararla birlikte sektör, alternatif içeriklere yönelmeye hazırlanırken, uygulayıcılar ve tüketiciler arasında kritik sorular gündeme geliyor.

Avrupa Birliği’nin jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve ürünün Ultraviyole (UV) ışığıyla sertleşmesini sağlayan TPO’yu (Trimetilbenzoil Difenilfosfin Oksit) 1 Eylül itibarıyla yasaklamasıyla güzellik sektörü dönüşümün eşiğine geldi. İnsan sağlığı üzerinde potansiyel riskler taşıdığı gerekçesiyle yasaklanan bu hammaddenin kullanıldığı ürünler için Avrupa Komisyonu tarafından 12 Mayıs’ta alınan karar, ihtiyati tedbir yaklaşımıyla yürürlüğe girdi.

tpo-free-01.jpg

Düzenleme özellikle güzellik merkezlerinde yaygın olarak uygulanan kalıcı ve jel oje işlemlerini doğrudan etkiledi. Sektör, alternatif içeriklere yönelmeye hazırlanırken, uygulayıcılar ve tüketiciler arasında kritik sorular gündeme geldi. AB ise alınan kararın daha güvenli kozmetik ürünlerinin kullanımını teşvik etme hedefi içerdiğini belirtti.

tpo-free-02.jpg

“TPO’SUZ FORMÜLLERE GEÇTİK”

Sektörün öncü isimlerinden Momo Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güzellik sektöründe her zaman daha sağlıklı ve güvenli çözümler geliştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de henüz yasaklanmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 12 Mayıs’taki duyurusunu da dikkate alarak TPO’suz içerik çalışmalarına başlamıştık.”

tpo-free.jpg

“KALICI GÜZELLİK, ANCAK GÜVENLİK VE SAĞLIKLA BİRLİKTE ANLAM KAZANIYOR”

TPO’nun jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve UV ışığında ürünün sıvıdan katı hale geçmesini sağlayan bir bileşen olduğunu aktaran Momo Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, “İnsan sağlığını merkezine alan içerikler geliştirmeye devam ederken, kalıcı ojelerimiz başta olmak üzere ürünlerimizi TPO’suz formülle üretmeye başladık. Çünkü bizim için kalıcı güzellik, ancak güvenlik ve sağlıkla birlikte anlam kazanıyor. Bizim için en değerli şey, kadınların kendilerini güzel ve aynı zamanda güvende hissetmeleri. O yüzden başta ojelerimiz olmak üzere, tüm ürünlerimiz artık sadece uzun süre kalıcılık odağıyla sınırlı kalmıyor. TPO’suz ve sağlığınızı koruyan formüllerle hazırlanıyor” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için uzun süre önce kurduğumuz Ar-Ge birimimizde kesintisiz şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ise kullanıcılarımıza tamamen güvenli, TPO’suz ve yüksek performanslı ürünler sunabiliyoruz.

