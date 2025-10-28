MCT Technic’ten Cumhuriyet’in 102. yılına özel film: “Ben Bir Çınarım”

Yapımını Nebula İstanbul’un, proje yönetimi ve iletişim sürecini ise Volantis Agency’nin üstlendiği film, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan gelişim yolculuğunu anlatıyor. Film, geçmişin köklerinden beslenip geleceğe uzanan bir ülkenin hikâyesini “çınar” metaforu üzerinden ele alıyor.

MCT Technic, yerli imkânlarla geliştirdiği NOx sensörleriyle karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayan çevre dostu teknolojiler üretiyor. Şirket, aynı zamanda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru olarak spor ve gençlik alanlarında da faaliyet gösteriyor.

MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, hazırladıkları reklam filmine ilişkin yaptığı açıklamada, “MCT Technic olarak yerli üretim kabiliyetimizi Cumhuriyet’in kazanımlarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. ‘Ben Bir Çınarım’ filmi, kökleri Cumhuriyet’te, dalları gelecekte olan bir ülkenin hikâyesine saygı duruşumuzdur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna hazırlanan film, MCT Technic’in dijital platformlarında izlenebiliyor.