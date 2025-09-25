İnfinidium ve Vepara’dan stratejik iş birliği Kamu teknolojileri ve finansal çözümler güçlerini birleştiriyor

Yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle akıllı şehir, IoT, ulaşım, güvenlik ve enerji alanlarında kamu ve özel sektör için entegre çözümler sunan İnfinidium; NATO müteahhitliği, Millî Savunma Bakanlığı projeleri ve SAHA İstanbul üyeliğiyle kamuya değer katan köklü bir teknoloji şirketi konumunda bulunuyor. Şirket, bu deneyimini, TCMB lisansı ile faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Vepara’nın güçlü teknolojik altyapısı ile bir araya getirerek, bireysel kullanıcıdan kurumsal yapılara kadar uzanan ölçeklenebilir, güvenilir ve yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

DAHA AKICI VE GÜVENLİ ÖDEME DENEYİMİ

Gerçekleştirilen bu iş birliğinin, milyonlarca bireysel kullanıcının günlük yaşamına doğrudan katkı sunması bekleniyor. İnfinidium’un toplu taşıma ve kamu taşımacılığında yaygın olarak kullanılan validatör tabanlı sistemlerde elde ettiği hız, entegrasyon kapasitesi ve güvenlik tecrübesi; Vepara’nın gelişmiş fintek altyapısıyla birleşerek finansal hizmetlerde yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyor.

Hedeflenen vizyon, ödeme süreçlerini toplu taşımada olduğu gibi tek dokunuşla, bekleme olmadan ve güven içinde gerçekleştirebilmek. Kullanıcılar ister dijital cüzdan ister POS cihazı üzerinden işlem yapsın; karşılarında daha akıcı, kesintisiz ve güvenli bir deneyim bulacak. İş birliği kapsamında ayrıca yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri ve işlem hızlandırma teknolojilerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun yanında, hareketlilik ekosisteminin dinamizmine uyum sağlayacak yeni ürünlerin de bu ortaklık çerçevesinde geliştirilmesi hedefleniyor.

İnfinidium Teknoloji CEO’su Berk Ündeğer işbirliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye’de kamu kurumları ve belediyelerin kullandığı akıllı şehir ve güvenlik teknolojileri, bugün birçok gelişmiş ülkenin önündedir. Aynı şekilde bankacılık ve finansal teknoloji alanında da ülkemiz dünya standartlarının ötesine geçmiştir. Bu iş birliği ile iki güçlü alanı bir araya getirerek Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Milyonlarca kişinin günlük ulaşım deneyimine dokunuyoruz. Şimdi bu birikimimizi, Vepara’nın finansal teknoloji çözümleriyle birleştirerek, kullanıcılara daha hızlı, akıcı ve güvenli süreçler sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, donanım katmanından arka plandaki yerleşim süreçlerine kadar uzanan kapsamlı bir ekosistem kurmak. Dünyada telefon ve uygulama içi ödemelerin günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiğini gördük; benzer bir dönüşümü şehirlerimizdeki mobilite deneyimi için de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Vepara Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural ise işbirliği hakkında şu açıklamada bulundu:

“Sektörümüzde birçok oyuncu benzer hizmetler sunuyor. Bu noktada farklılaşmanın yolu, kullanıcılara gerçekten değer katan ve hayatını kolaylaştıran akılcı projeler geliştirmekten geçiyor. Vepara ekibi olarak bu sene ‘Teknoloji Parıldayanı’ ödülüne layık görülmemiz, inovasyona verdiğimiz önemin dışarıdan da teyit edilmesi açısından bizim için çok değerliydi. İnfinidium ile gerçekleştireceğimiz çalışmalar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda geleceğin kamu beklentilerini de karşılayacak çözümler üretmemizde önemli bir adımdır.”

GELECEĞİN FİNANSAL EKOSİSTEMİNE DOĞRU

İnfinidium ve Vepara işbirliği yalnızca daha hızlı ve güvenli hizmetler sunmakla kalmayacak; aynı zamanda QR kod ile ödeme, temassız kart kullanımı, anında bakiye güncelleme ve dijital cüzdan entegrasyonu gibi yeniliklerle kullanıcı deneyimini ileriye taşıyacak. Bu kapsamda iş birliği, yalnızca Türkiye’ye değil; Avrupa ve Ortadoğu şehirlerine de uzanarak, dijital altyapıdan bireysel finans yönetimine kadar geniş bir ekosistemi kapsayacak.