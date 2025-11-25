Gelecek 10 yılın mühendislik teknolojisi: Sanal masaüstü altyapısı VDI

Mart 2020'de küresel salgının etkisiyle dünya genelinde ofisler boşalırken, şirketler operasyonlarını evlerden kesintisiz sürdürme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı. Küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve kırılmalara karşın yeni nesil çözümlerin arayışına girdi. Bu dönemde, MAN Truck & Bus gibi büyük bir üreticinin mühendislik altyapısını destekleyen PLM ve Dijital Dönüşüm Danışman Adem Özdemir, Sanal Masaüstü Altyapısı (Virtual Desktop Infrastructure | VDI) teknolojisinin küresel tedarik zincirinin devamlılığındaki kritik rolünü aktardı. Özdemir'in liderliğindeki projeler, uzaktan çalışma modeline geçişte teknolojik çözümlerin ne denli belirleyici olduğunu ortaya koydu.

“ÇÖZÜM, GÖRÜNMEZ BİR TEKNOLOJİDE SAKLI: VDI”

Adem Özdemir, pandeminin başladığı süreci şu sözlerle değerlendirdi: “Bu, uzaktan e-posta erişimi sağlamanın ötesindeydi. Türkiye, Almanya ve Polonya'da, otobüs ve kamyon modellerinin geliştirilmesi gibi kritik projelerde çalışan 300'den fazla mühendisimiz vardı. Mühendisler, CatiaV5 ve PTC Windchill gibi yüksek performans gerektiren bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım (CAD) ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) uygulamaları kullanıyordu. Bu uygulamaların evdeki dizüstü bilgisayarlarla çalışması imkansızdı ve mühendislerin on binlerce dolarlık iş istasyonlarının gücüne, terabaytlarca güvenli fikri mülkiyete ve küresel sunuculara kesintisiz olarak bağlanmaya ihtiyacı olduğu aşikardı. Çözüm ise yıllardır yönettiğim görünmez bir teknolojide saklıydı: Sanal Masaüstü Altyapısı.”

Adem Özdemir, 15 yılı aşkın deneyiminden hareketle VDI teknolojisini "Masaüstünüzün Netflix gibi olduğunu düşünün" diye açıklıyor. Kullanılan tüm güçlü yazılımlar ve güvenli dosyalar, kullanıcının dizüstü bilgisayarında değil, yüzlerce kilometre uzaktaki güvenli bir veri merkezindeki sunucularda çalışıyor. Evdeki bilgisayar ise yalnızca bir ekran ve klavye görevi görüyor. Mühendis üç boyutlu model üzerinde işlem yaptığında, bu komut sunucuya iletiliyor. Sunucu işi gerçekleştiriyor ve saniyeden kısa bir sürede kullanıcıya yansıtıyor.

“VERİLER HİÇBİR ZAMAN MERKEZDEN AYRILMIYOR”

VDI sistemin 300'den fazla kullanıcı için sorunsuz çalışmasını sağlayan Adem Özdemir, “Bir mühendis mutfak masasına oturup, kişisel dizüstü bilgisayarındaki basit bir uygulamayı açarak anında tam güçlü iş istasyonuna bağlanabiliyordu. Bu sistemin en kritik özelliği, verinin hiçbir zaman merkezinden ayrılmamasıydı. Adeta bir banka kasasındaki altına güvenli bir pencereden bakmak gibi. Böylece, bir dizüstü bilgisayar kaybolsa veya çalınsa bile hiçbir veri tehlikeye girmiyordu. Bu görünmez teknoloji, Ar-Ge, tasarım ve üretimin devamlılığını sağlayarak küresel tedarik zincirinin aksamasını engelliyor” şeklinde konuştu.

Almanya’da Prozeda ve Airbus Helicopters gibi öncü şirketlerde başladığı kariyerinde akıllı kontrol üniteleri ve simülasyon sistemleri alanında öncü projelere imza atan Adem Özdemir, Prozeda bünyesinde, donanım ve yazılım üniteleri için ilk HIL (hardware-in-the-loop) ve SIL (software-in-the-loop) simülasyon sistemlerini kurarak şirketin test süreçlerinde maliyet verimliliği sağlayan yenilikçi çözümler geliştirdi. Almanya’da Ostfalia Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Alman hükümeti tarafından fonlanan güneş enerjisi sistemleri projesinde teknik sorumlu olarak görev aldı. Bu projedeki çalışmalarını 2012’de Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta sunarak, alanındaki uzmanlığını akademik ve endüstriyel çevrelere taşıdı. CENIT AG bünyesinde MAN Truck & Bus gibi dev bir üretici için uzun yıllar kritik PLM danışmanlığı rolünü sürdüren Özdemir, Ankara’daki bir uzman ekibe liderlik ederek teknik yetkinliklerini geliştirmeleri ve yerel üretim planlarını desteklemeleri için mentorluk yaptı.

“BU TEKNOLOJİ, GELECEK 10 YILIN MÜHENDİSLİĞİNE YÖN VERİYOR”

Pandemi yüzünden 2020'de zorunluluktan uyguladıkları modellerin günümüzde temel bir iş stratejisi haline geldiğini aktaran PLM ve Dijital Dönüşüm Danışman Adem Özdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı: “VDI, yetenek savaşında kritik rol oynayarak şirketlerin coğrafi sınırlamalara takılmadan en iyi mühendisleri işe almasını sağlıyor. Siber saldırılara karşı 'Sıfır Güven' modeliyle güçlü bir savunma mekanizması sunuyor, kritik verileri tek bir noktada koruyor. Masaüstlerini merkezileştirerek BT yönetimini basitleştiriyor, güncellemeleri kolaylaştırıyor ve 'Kendi Cihazını Getir' (Bring Your Own Device | BYOD) politikalarını güvenli kılarak maliyet ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Pandemide bize adeta can suyu olan VDI, artık kriz aracı olmaktan çıkıp, inovasyon için kalıcı bir temele dönüştü. Buluta taşınarak DaaS (Desktop as a Service) modeliyle her ölçekten şirket için erişilebilir hale geldi. Artık yapay zeka entegrasyonuyla yönetim ve performansı optimize ediyor. Benim için en önemlisi ise GPU hızlandırmalı grafikleri destekleyerek 'Yazılım Tanımlı Araç' gibi geleceğin mühendislik projelerinde, dijital ikizler üzerinde küresel ekiplerin işbirliğini mümkün kılması. Bu teknoloji, artık sadece işimizi ayakta tutmakla kalmıyor, gelecek 10 yılın mühendisliğine yön veriyor.”