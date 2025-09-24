Eminevim’den 350 bin teslimatla yeni rekor

Eminevim’den 350 bin teslimatla yeni rekor
Yayınlanma:
Kurulduğu günden bu yana 350 binin üzerinde teslimat gerçekleştiren Eminevim, 2025 yılı sonunda 100 milyar TL’yi aşacak tahsisat hedefiyle ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek.

Kaynağını kültürümüzdeki el birliğinden alan ve tamamen yerli, faizsiz finans modeliyle hizmet veren Eminevim, 350 bininci teslimatını gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Ülke çapındaki 148 şubesi ve güçlü organizasyon yapısıyla 35 yıldır faaliyet gösteren Eminevim, bu başarısını üyeleri, çalışanları ve iş ortaklarıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikle kutladı.

“TASARRUF FİNANSMANI UZUN BİR YOL KAT ETTİ”

Ulaşılan bu önemli kilometre taşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, “Tasarruf finansman sektörü uzun bir yol kat etti. Bu yolda bizi biz yapan en önemli değerlerimizi, adımız gibi “emin” ve “güvenilir” olmayı vazgeçilmez bir sorumluluk ve nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olarak görüyoruz. Bir gün bile olsa ödün vermediğimiz ‘tam zamanında teslimat’ ilkemizle büyüyerek bugünlere geldik” dedi.

Eminevim’in rekabet gücünü artırmaya yönelik her hamlede, sadece ticari başarıyı değil, ülkeye, topluma ve tüm paydaşlara sağlanan katkıyı öncelikli hedef olarak benimsediklerinin altını çizen Ayyıldız, “Sahadan gelen talepleri dikkatle analiz ederek dönüşümün öncüsü olma sorumluluğuyla hareket ettik. Kurumsal büyümeyle birlikte, en kıymetli sermayemiz olan insan kaynağımızın gelişimine de odaklandık. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlayan ve onları destekleyen süreçler geliştirirken dijitalleşmenin sunduğu olanakları da hızlıca iş yapış biçimlerimize entegre ederek sektörel rekabette fark yaratmayı başardık” ifadelerini kullandı.

100 MİLYAR TL’LİK TAHSİSAT HEDEFİ

Ayyıldız ayrıca Eminevim’in gelecek vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılında 300 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 2026’da ise şube sayımızı 200’e çıkararak Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana tasarruf finansmanı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün pazarın yüzde 50’sinden fazlasını yönetiyoruz ve 2025 sonunda 100 milyar TL’nin üzerinde tahsisat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ekonomiye sağladığımız likiditeyi güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Attığımız her adımda daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak ve onları faizsiz finans modelimizin sunduğu avantajlarla tanıştırmak en temel önceliğimiz.”

Kaynak:Tanıtım Bülteni

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!