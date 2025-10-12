Dört bini uluslararası olmak üzere toplam 25 bin sektör profesyoneli, WoodTech için İstanbul’da!

RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliğinde, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) destekleri ile düzenlenen fuar, 4 bini uluslararası olmak üzere toplam 25 bin sektör profesyonelini 11-15 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlıyor. 275’ten fazla firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarda 1000’den fazla makine ve ekipman sergileniyor. 15 Ekim Çarşamba saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak fuarda yaklaşık 100 milyon dolar seviyede ticaret hacmi olması hedefleniyor.

“İhracatta kritik sektörlere hitap ediyoruz”

Fuar açılışında değerlendirmelerde bulunan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun mobilya başta olmak üzere ihracat için kritik öneme sahip sektörlerde itici güç olduğunu söyledi. Öner; “Mobilya yan sanayisine yönelik Intermob Fuarı başta olmak üzere, düzenlediğimiz ağaç işleme makineleri ve teknolojileri fuarı WoodTech ve bitmiş ürünlerin sergilendiği fuarımız İstanbul Mobilya Fuarı ile üretici, tedarikçi, tasarımcı ve nihai ürün markalarını bir araya getirerek ortak akıl çerçevesinde iş birliği platformları oluşturuyor; çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ve katkılarıyla sektörlerin sürdürülebilir gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'nin istikrarlı büyümesi için ihracatta istikrarı korumamız gerekiyor. Katılımcı firmalarımız büyük fedakarlıkla üretmeye ve ürettiklerini dış pazarlara sunmaya devam ediyor. Bizler de uluslararası normlarda hizmet vermeye özen göstererek İstanbul'un ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü pekiştirmeye gayret ediyoruz. Yeni ticari ilişkilerin kurulması ve katılımcıların doğru alıcılarla doğru zaman aralığında buluşması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ağaç işleme makineleri sektörü istikrarlı bir şekilde cari fazla veriyor. Yıllık ihracat rakamlarını ise her koşulda stabil tutmayı başarıyorlar ve pozitif ivmelerini WoodTech ile taçlandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

“Sekiz yıldır cari fazla veriyor”

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ise, sektörün 2017’den bu yana aralıksız cari fazla verdiğine dikkati çekti ve şöyle devam etti: “En önemli ihracat pazarlarımızın başında Avrupa Birliği üyesi ülkeler yer alıyor. İhracat pazarlarımız özelinde bu yıl İspanya dikkati çekiyor. WoodTech’in ikinci yarı yıl ihracat rakamlarına direkt bir etkisi olacak. Akıllı üretim hatlarının yanı sıra yapay zekâ tabanlı etiketli ağaç işleme makineleri beş gün boyunca fuarda sergileniyor olacak. Avrupa standartlarında bir etkinliğe RX Tüyap yönetimi ile imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.