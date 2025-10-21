BtcTurk | Hisse, ABD Borsalarına Sıfır Komisyonla Erişim Fırsatı Sunuyor

BtcTurk | Hisse kullanıcıları, NASDAQ ve New York Borsası (NYSE) gibi dünyanın önde gelen borsalarında işlem gören hisse senetlerine, platform üzerinden doğrudan ve kolayca erişebiliyor. Bu yeni özellik sayesinde yatırımcılar, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla gibi küresel şirketlerin hisselerini ek bir aracıya ihtiyaç duymadan, Türkçe arayüz üzerinden alıp satabiliyor.

BtcTurk | Hisse, bu adımla birlikte Türkiye’deki yatırımcıların global piyasalara daha düşük maliyetle ve kolayca erişebilmesini hedefliyor. 31 Aralık 2025’e kadar geçerli sıfır komisyon kampanyası kapsamında, ABD borsalarında yapılan hisse alım satım işlemlerinde hiçbir komisyon ücreti alınmayacak.

BtcTurk | Hisse CEO’su Murat Bitirici, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BtcTurk | Hisse olarak, yatırımcılarımızın sadece yerel değil, global fırsatlara da erişebilmesini istiyoruz. BtcTurk | Hisse ile artık ABD borsalarına da sıfır komisyonla erişim sağlamak mümkün. Bu, yatırımcılarımız için hem yeni ufaklar sunduğu gibi hem de maliyet avantajı da sunuyor.

Bu yeni özellik sayesinde BtcTurk | Hisse, hem Borsa İstanbul hem de Amerikan borsalarına erişim imkânı sunan Türkiye’nin önde gelen yatırım platformlarından biri olma özelliğini taşıyor. Kullanıcılar, global piyasalarda hisse alım satım işlemlerini tek bir platform üzerinden, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.