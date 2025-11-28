BIALIN’S, Türkiye Pet Gıda sektöründe konumunu güçlendiriyor

Türkiye’de evcil hayvan sahipliğinin artmasıyla birlikte, pet gıda sektörü hızlı bir büyüme kaydetti. 2022 yılında 127 milyon ABD Doları’na ulaşan pazar hacminin, 2027’ye kadar 300 milyon ABD Doları’nı aşması bekleniyor.

Ülke genelinde yaklaşık 20,9 milyon evcil hayvanın bulunduğu bu pazarda, Bialin’s yüksek proteinli ve doğal içerikli mamalarıyla köpek ve kedi sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Pazar Konumu ve Talebin GücüBialin’s, premium segmentteki ürünleriyle, evcil hayvan sahiplerinin %14’ünün kedi ve %5’inin köpek beslediği Türkiye pazarında istikrarlı bir talep gözleniyor. Markanın yenilikçi yaklaşımı ve güçlü pazar konumu, sektörün genel büyüme trendleriyle uyumludur. Kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak ürün geliştirme süreçlerini yöneten BIALIN’S, evcil hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır.

ÜRÜN YELPAZESİ VE KALİTE ODAKLI YAKLAŞIM

Bialin’s, yüksek proteinli ve doğal içerikli mamalarıyla evcil hayvan sağlığını ön planda tutan bir portföy sunuyor. Köpek ve kedi mamaları kategorilerinde yer alan ürünler, günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmesi dikkat çekiyor. Kuru mamalar, yüksek lif oranıyla sindirim sağlığını desteklerken, yapay renklendiricilerden arındırılmıştır. Yaş mamalar ise yerel kaynaklı et ve balık özleriyle hazırlanmış olup, %75 protein bazlı ve glütensiz reçetelerle üretilmektedir. Bu özellikler, Bialin’s’in içerik kalitesiyle pazarda farklılaşmasını sağlamaktadır.

Kaynak:Tanıtım Bülteni

