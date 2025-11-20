Apsiyon, Aareon Group ile gerçekleştirdiği satış anlaşmasıyla yeni bir döneme giriyor

Apsiyon, Aareon Group ile satış anlaşması imzaladığını duyurdu.Türkiye’nin öncü toplu yaşam yönetimi platformu, bu stratejik adımla Aareon Group’un global çatısı altında yeni bir döneme giriyor. Hem teknolojik yatırımlarını güçlendirmeyi hem de uluslararası pazarda daha geniş bir etki alanına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’nin öncü toplu yaşam yönetimi platformu Apsiyon, gayrimenkul sektörüne yönelik SaaS çözümlerinde Avrupa’nın güvenilir teknoloji sağlayıcısı Aareon Group ile bir satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, Apsiyon’un 2012’de başlayan inovasyon yolculuğunda yeni bir büyüme döneminin kapılarını açıyor.

apsiyon-basin-bulteni-gorseli.jpg

“BU ANLAŞMA, VİZYONUMUZU ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAK”

Bulut tabanlı yazılım altyapısı, yapay zekâ destekli çözümleri, online ödeme sistemleri, otomasyon teknolojileri ve güçlü güvenlik entegrasyonlarıyla 23 binden fazla site ve apartmana, 1,6 milyonun üzerinde bağımsız bölüme ve 4 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren Apsiyon CEO’su ve Kurucu Ortağı Kudret Türk, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Apsiyon’u kurduğumuz günden beri hedefimiz, Türkiye’de olduğu kadar globalde de örnek bir PropTech (gayrimenkul teknolojisi) markası yaratmaktı. Aareon ile imzaladığımız bu anlaşma, vizyonumuzu çok daha ileri bir noktaya taşıyacak. Aareon’un uluslararası tecrübesi ve teknolojik gücü ile Apsiyon’un yerel uzmanlığını birleştirerek kullanıcılarımıza daha yüksek değer, daha fazla yenilik ve daha güçlü bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.”

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE İLERLEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Aareon Group CEO’su Harry Thomsen ise şu açıklamada bulundu: “Türkiye, Avrupa’nın en büyük ve en dinamik gayrimenkul pazarlarından biri. Apsiyon’un teknoloji gücü, inovasyon anlayışı ve sektörü dönüştüren yaklaşımı, Aareon’un Avrupa genelindeki büyüme stratejisiyle mükemmel bir uyum içinde. Apsiyon ile birlikte daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğimize inanıyoruz.”

AAREON GROUP HAKKINDA

Aareon Group, Avrupa’nın gayrimenkul sektörüne yönelik dijital çözümler sağlayan lider SaaS şirketidir. İnsanları, süreçleri ve gayrimenkulleri akıllı yazılımla birbirine bağlayan çözümleriyle sektörde verimliliği artırır, süreçleri dijitalleştirir ve kullanıcı deneyimini güçlendirir. Aareon, Avrupa genelinde geniş bir müşteri ağına sahip olup sürdürülebilir, modern ve inovatif yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen güvenilir bir iş ortağıdır.

APSİYON HAKKINDA

2012’de İstanbul’da kurulan Apsiyon, Türkiye’nin en gelişmiş ve en kapsamlı apartman ve site yönetim platformudur. Apsiyon bugün 23.000’den fazla apartman ve siteye, 1,6 milyon bağımsız bölüme ve 4 milyonun üzerinde konut sakinine hizmet sunmaktadır. Aidat takibi, CRM, ERP, finans, iletişim, güvenlik, muhasebe ve online ödeme gibi temel yönetim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında birleştiren Apsiyon; yapay zekâ destekli özellikleri ve otomasyon yetenekleriyle yöneticilere ve sakinlere verimli, şeffaf ve güvenli bir yaşam deneyimi sunar.

