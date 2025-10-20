Ambalaj Endüstrisinin kalbi 30. kez İstanbul’da atacak!

Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki en büyük ve en kapsamlı ambalaj endüstrisi fuarı olan Avrasya Ambalaj İstanbul, bu yıl da global ve yerel markalar için yeni iş birlikleri ve ticaret fırsatları bakımından en ideal iş ortamını sağlıyor.

Sürdürülebilir Gelecek, Yüksek Teknoloji ve Ticaretin Kesişim Noktası

RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı ve ambalaj sektörüne yönelik farklı sektörel derneklerin desteğiyle düzenlenen fuar; ambalaj makinelerinden gıda ve içecek işleme teknolojilerine, baskı sistemlerinden otomasyona, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu her türlü ambalaj ürününe kadar ambalaj sektörünün tüm dinamiklerini aynı platformda sunuyor. Bu yıl da fuar alanı, gıda, içecek, kozmetik, ilaç, temizlik ve lojistik gibi pek çok endüstri için geliştirilen en yeni ambalaj çözümlerinin sergileneceği dev bir vitrin olmaya hazırlanıyor.

1.200+ Katılımcı, 80.000’e Yakın Ziyaretçi: Geleceğe Yön Veren Bir Buluşma

İş geliştirme, yatırım planlama ve sektörel vizyon paylaşımı için eşsiz bir ticaret platformu niteliğinde olan fuarda; 1.200’ü aşkın yerli ve yabancı katılımcı firma ve firma temsilcisi, ambalaj endüstrisine yönelik yenilikçi çözümlerini 4 gün boyunca dünya genelinden yaklaşık 80.000 sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

Ambalaj sektörü, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve gıda güvenliği gibi alanlarda artan taleple birlikte Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve ihracat odaklı endüstrilerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle e-ticaret pazarının büyümesi ve çevre bilincinin artması, bu sektördeki yenilik ve yatırımların önünü açıyor. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu stratejik değişimlere yanıt veren çözümleriyle, geleceği bugünden şekillendirmek isteyen tüm sektör paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor.

22-25 Ekim 2025’te İstanbul’da Buluşalım!

Ambalaj endüstrisinin 30 yıllık deneyimiyle şekillenen bu büyük fuar, 22-25 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

geleceğin ambalaj trendlerini yerinde keşfedip yeni iş bağlantıları kurmak isteyenleri bekliyor!