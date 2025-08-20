Zonguldakspor maç yapmadan 2. Lig'e yükselebilir

Zonguldakspor’un eski başkanı ve hukukçu Süleyman Caner, 2023-2024 sezonunda yaşanan şike iddialarıyla ilgili İmza Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan ve olağan dışı hareketlerle dikkat çeken Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasının ardından başlatılan soruşturma, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

55 KİŞİLİK SEVK LİSTESİ

28 Nisan 2024’te oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçta futbolcuların şut çekmeden sadece pas yapması, karşılaşmanın olağan akışına aykırı bulundu. Bu durum, Zonguldakspor’un küme düşmesine neden olurken, Ankaraspor Play-Off’a, Nazillispor ise ligde kalmayı garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, iki kulüpten toplam 55 futbolcu ve yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

"ONANMIŞ KARAR YOK"

İmza Gazetesi muhabiri Emre Sezer Sürücü’nün sorularını yanıtlayan Süleyman Caner, Zonguldakspor’un yeniden 2. Lig’e alınma ihtimalinin olduğunu ancak sürecin hukuki boyutuna dikkat çekti. “Şike kararı onanırsa Zonguldakspor tekrar 2. Lig’e dönebilir. Ancak tescillenmiş bir sezon var ve bu durum hukuki süreçleri beraberinde getirebilir” diyen Caner, TFF’nin vereceği kararın belirleyici olacağını vurguladı.

MERAKLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Zonguldakspor taraftarları ve kulüp çevresi, yaşanan gelişmelerin ardından yeniden 2. Lig’e dönme ihtimaline odaklanmış durumda. Süleyman Caner’in açıklamaları, camiada umutları yeşertirken, gözler şimdi PFDK’dan çıkacak karara çevrildi.