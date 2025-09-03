Yunus Akgün tamamen sildi: Kerem Aktürkoğlu şoke oldu

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, A Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN MAÇI HAZIRLIKLARINI DEVAM EDİYOR

Karşılaşma öncesi TFF’nin Riva’daki merkezinde toplanan milliler, hazırlıklarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU FOTOĞRAFTAN SİLDİ

Antrenmanda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Akgün, arka planda yer alan Kerem Aktürkoğlu’nu sildi.

Yunus Akgün'ün paylaşımı

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ SONRASI ARALARI AÇILDI

Galatasaray döneminden çok yakın arkadaş olan ikilinin arası Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla bozuldu. Aktürkoğlu’nun transferi sonrası “Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim” demesi sarı-kırmızılı futbolcularla arasını açtı.