Yok artık Fenerbahçe: Kerem'den sonra bir Galatasaraylı transferi daha

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren ve Ederson'u da İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe transferde gaza basmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan atağı

İLKAY GÜNDOĞAN İLE MASAYA OTURACAK

İtalyan Sport Mediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile masaya oturacak.

3.5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldız futbolcuya ilk olarak 3.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

İlkay Gündoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmişti.

Tecrübeli futbolcunun İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Geçen sezon Manchester City ile 54 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 8 de gol pası verdi.