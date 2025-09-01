Yok artık Fenerbahçe: Kerem'den sonra bir Galatasaraylı transferi daha

Yok artık Fenerbahçe: Kerem'den sonra bir Galatasaraylı transferi daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra defalarca Galatasaraylı olduğunu açıklayan yıldız futbolcuya teklif yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren ve Ederson'u da İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe transferde gaza basmaya devam ediyor.

ilajy.jpg
Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan atağı

İLKAY GÜNDOĞAN İLE MASAYA OTURACAK

İtalyan Sport Mediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile masaya oturacak.

3.5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldız futbolcuya ilk olarak 3.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

İlkay Gündoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmişti.

Tecrübeli futbolcunun İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Geçen sezon Manchester City ile 54 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 8 de gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe kararını açıkladı
Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe kararını açıkladı
Herhalde Hacıosmanoğlu'nu duydular: Galatasaray'ın rakibi transfer rekoru kırdı
Herhalde Hacıosmanoğlu'nu duydular: Galatasaray'ın rakibi transfer rekoru kırdı