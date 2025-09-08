"Yıkıcı senfoni, ezici üstünlük!"

"Yıkıcı senfoni, ezici üstünlük!"
Yayınlanma:
Avrupa basını Türkiye - İspanya maçını manşetlere taşıdı. Millilere 6 gol atan İspanya Milli takımından övgü dolu sözlerle bahsedildi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ile İspanya arasında oynanan karşılaşma, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İspanya’nın 6-0’lık tarihi galibiyeti, futbol otoriteleri tarafından “mükemmelliğin sahadaki tezahürü” olarak yorumlandı.

İspanya’nın futbolu, sadece skorla değil, oyun kalitesiyle de öne çıktı. ARCA gazetesi, İspanya’nın performansını “tüm futbol dünyasını şaşırtan ve korkutan bir seviye” olarak tanımlarken, “Türkiye bu oyun karşısında hiçbir şey yapamadı” ifadelerine yer verdi.

SPORT ise De la Fuente’nin takımını “pratik, basit, göz alıcı ve etkileyici” olarak nitelendirdi. İspanya’nın rakipsiz bir futbol sergilediğini vurgulayan gazete, Türkiye’nin bu tempoya ayak uyduramadığını belirtti.

PEDRI VE MERINO

AS gazetesi, maçın yıldızları Pedri ve Mikel Merino’yu öne çıkararak “Barça ve Arsenal oyuncuları Türkiye’de İspanya’nın gösterisine liderlik etti” yorumunu yaptı. Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan kısa süreli gerginlik de dikkat çekti.

EL PAIS ise İspanya’nın performansını “yıkıcı senfoni” olarak tanımlarken, Pedri’nin iki, Merino’nun üç golle yıldızlaştığını yazdı.

MÜKEMMELLİK

MUNDO DEPORTIVO, İspanya’nın klasik tiki-taka anlayışını geliştirerek Türkiye’de sergilediğini belirtti. “İspanya mükemmelliği yakalamış durumda” diyen gazete, E Grubu’nda liderliğe yükselen takımın Dünya Kupası’na doğru dev bir adım attığını vurguladı.

LEQUIPE ise İspanya’nın Türkiye’deki şovunu “muhteşem gollerle dolu bir gece” olarak tanımlarken, 6-0’lık galibiyetin elemelerdeki rahat ilerleyişin göstergesi olduğunu yazdı.

A BOLA ve ESPN gibi uluslararası yayınlar da İspanya’nın performansını övgüyle ele aldı. Merino’nun hat-trick’i ve Pedri’nin etkili oyunu, İspanya’nın Avrupa şampiyonu unvanını pekiştiren bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Göztepe'de veda zamanı
Göztepe'de veda zamanı
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi