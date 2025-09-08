"Yıkıcı senfoni, ezici üstünlük!"

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ile İspanya arasında oynanan karşılaşma, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İspanya’nın 6-0’lık tarihi galibiyeti, futbol otoriteleri tarafından “mükemmelliğin sahadaki tezahürü” olarak yorumlandı.

İspanya’nın futbolu, sadece skorla değil, oyun kalitesiyle de öne çıktı. ARCA gazetesi, İspanya’nın performansını “tüm futbol dünyasını şaşırtan ve korkutan bir seviye” olarak tanımlarken, “Türkiye bu oyun karşısında hiçbir şey yapamadı” ifadelerine yer verdi.

SPORT ise De la Fuente’nin takımını “pratik, basit, göz alıcı ve etkileyici” olarak nitelendirdi. İspanya’nın rakipsiz bir futbol sergilediğini vurgulayan gazete, Türkiye’nin bu tempoya ayak uyduramadığını belirtti.

PEDRI VE MERINO

AS gazetesi, maçın yıldızları Pedri ve Mikel Merino’yu öne çıkararak “Barça ve Arsenal oyuncuları Türkiye’de İspanya’nın gösterisine liderlik etti” yorumunu yaptı. Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan kısa süreli gerginlik de dikkat çekti.

EL PAIS ise İspanya’nın performansını “yıkıcı senfoni” olarak tanımlarken, Pedri’nin iki, Merino’nun üç golle yıldızlaştığını yazdı.

MÜKEMMELLİK

MUNDO DEPORTIVO, İspanya’nın klasik tiki-taka anlayışını geliştirerek Türkiye’de sergilediğini belirtti. “İspanya mükemmelliği yakalamış durumda” diyen gazete, E Grubu’nda liderliğe yükselen takımın Dünya Kupası’na doğru dev bir adım attığını vurguladı.

LEQUIPE ise İspanya’nın Türkiye’deki şovunu “muhteşem gollerle dolu bir gece” olarak tanımlarken, 6-0’lık galibiyetin elemelerdeki rahat ilerleyişin göstergesi olduğunu yazdı.

A BOLA ve ESPN gibi uluslararası yayınlar da İspanya’nın performansını övgüyle ele aldı. Merino’nun hat-trick’i ve Pedri’nin etkili oyunu, İspanya’nın Avrupa şampiyonu unvanını pekiştiren bir başlangıç olarak değerlendirildi.