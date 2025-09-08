Yazık oldu Melissa Vargas'a!

Filenin Sultanları Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünla ikincisi oldu.

Milli taktım gümüş madalya kazanarak ülkemize tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası madalyasını getirdi.

Maçın setleri 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 9-15 bitti.

152 SAYI İLE KRAL OLDU

Şampiyonanın en başarılı ismi milli takımımızın yıldızı Melissa Vargas'dı.

Melissa Vargas, final maçında tam 33 sayıya imza attı.

Buna rağmen millilerin yenilmesi, "Yazı oldu Melissa Vargas" yorumlarına yol açtı.

Vargas, 152 sayıyla Dünya Şampiyonası'nın da sayı kralı oldu.