Yaktın bizi Zeynep Sönmez!

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez dünya 8 numarasını eleyerek tarih yazdığı Stuttgart'ta dünya 25 numarası Kanadalı rakibine nefes kesen maçtan sonra yenilerek elendi.

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura çıkmıştı.

Toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı göstermiş ve hepimizi sevindirmişti.

Dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etmişti.

8 NUMARAYI YENDİ 25 NUMARAYA YENİLDİ

Ancak son 16 turunda Zeynep, dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'e 2-1 yenilerek elendi.
Zeynep galibiyet için elinden geleni yaptı. Hatta ilk set ve son set nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Ancak Zeynep, 3 saati aşan mücadelede 7-6, 1-6 ve 6-7'lik setlerle Fernandez'e yenildi ve yüreklerimiz yaktı.
Zeynep Sönmez, rakibini yenseydi WTA 500 düzeyindeki turnuvada son 16 turuna adını yazdıracaktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

