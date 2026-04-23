Victor Osimhen de dayanamadı: Gece yarısı paylaştı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galataasaray sahasında Gençlerbirliği’yle karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlu oldu.

GÜNAY GÜVENÇ’E TEPKİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray kupaya veda etti. Başkent ekibi karşısında alınan bu mağlubiyet sarı-kırmızılı taraftarlarda tepkilere yol açtı. Taraftarlar özellikle 2. golün ardından kaleci Günay Güvenç’i ıslıklayarak protesto etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Buna karşılık Günay Güvenç maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Deneyimli kaleci taraftarlardan özür diledi.

OSIMHEN’DEN DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç’e destek verirken Victor Osimhen de yaşananlara kayıtsız kalamadı. Nijeryalı futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.

Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur.



Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.