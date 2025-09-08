Uğurcan Çakır'a Trabzon'da kapılar kapandı imdadına Giresun yetişti

Trabzonspor'un kalesini yıllarca koruyan Uğurcan Çakır, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bordo mavili kulübün kasasına rekor bonservis ücreti girmesine rağmen taraftarlar Uğurcan'a tepki göstermişti.

Uğurcan Çakır, Trabzon'daki evini boşaltarak eşyalarını İstanbul'a taşıdı.

Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır sosyal medya hesabından yaptığı taşınmaya hazır eşyalarının görüntülerini paylaşarak, "Trabzon’da son günümüzdü. 6 yılda ne kadar güzel insanlar biriktirmişim. Ne kadar kırgın olsanız da sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ajansspor'daki habere göre Trabzon’daki nakliyecilerin Galatasaray'a transfer olması nedeniyle Uğurcan Çakır'ın evini taşımayı kabul etmediği ileri sürüldü.

Uğurcan'ın da bu yüzden Giresun'da bulunan bir nakliye firmasıyla anlaşarak eşyalarını taşıttığı ifade edildi.

29 yaşındaki kalecinin özel araçlarını da nakliye ile İstanbul'a götürdüği belirtildi.