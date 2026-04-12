Uğur Uçar TFF 1. Lig'in sonunu açıkladı

Yayınlanma:
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra, "Bu takım bu sene bu ligden çıkacak" dedi.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından TFF 1. Lig'in sonunu açıkladı ve "Bu takım bu sene bu ligden çıkacak" iddiasında bulundu.

Uçar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında artık play off'un içinde gibi göründüklerini belirtti.

"FUTBOLCULARDA BUNUN RAHATLIĞI VAR"

Pendikspor'la oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:
"Aslında maça tam olarak istediğimiz gibi başladık. Kendimizde olan topu rakipe kaptırıp, mağlup duruma düştük. Ama ikinci yarıda yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Top bizde daha çok kaldı. Bu da pozisyonları getirdi. Rakibimiz 10 kişi kalınca da üstündüm. Beraberlik golünü de attık.
Şu anda play off’un içindeyiz gibi duruyor. Sanırım futbolcularda da biraz bunun rahatlığı var. Play off maçları başladıktan sonra bu sene, bu takım, bu ligden çıkacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz