Uğur Uçar TFF 1. Lig'in sonunu açıkladı

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından TFF 1. Lig'in sonunu açıkladı ve "Bu takım bu sene bu ligden çıkacak" iddiasında bulundu.

Geçen hafta yenildi bu kez berabere kaldı yine de "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi

Uçar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında artık play off'un içinde gibi göründüklerini belirtti.

"FUTBOLCULARDA BUNUN RAHATLIĞI VAR"

Pendikspor'la oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Aslında maça tam olarak istediğimiz gibi başladık. Kendimizde olan topu rakipe kaptırıp, mağlup duruma düştük. Ama ikinci yarıda yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Top bizde daha çok kaldı. Bu da pozisyonları getirdi. Rakibimiz 10 kişi kalınca da üstündüm. Beraberlik golünü de attık.

Şu anda play off’un içindeyiz gibi duruyor. Sanırım futbolcularda da biraz bunun rahatlığı var. Play off maçları başladıktan sonra bu sene, bu takım, bu ligden çıkacak."