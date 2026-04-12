Galatasaray Kocaelispor karşısında: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

İÇ SAHADA 32 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadele sonrası çıktığı 32 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 26 galibiyet elde eden Galatasaray, 6 kere de berabere kaldı.

Ayrıca Galatasaray, bu sezon iç sahada çıktığı 14 maçın 11’ini kazandı ve 3 maç berabere tamamlandı.

GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray ve Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41 kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar 25 maçtan galip ayrılırken, 7 maçı da Kocaelispor kazandı.

9 maçta ise beraberlik bozulmadı.

Kocaelispor, ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ilk 11’ini belirlemeye başladı.

İşte maçın muhtemel 11’leri: