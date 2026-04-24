UEFA ırkçılıkla suçlanan Prestianni kararını verdi

UEFA ırkçılıkla suçlanan Prestianni kararını verdi
UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair "ırkçılık iddialarını" karara bağladı.

6 MAÇ MEN CEZASI

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.
Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Vinicius Junior, golün ardından kendisine "ırkçı davranışlarda" bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.
Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Prestianni'nin kendisine yönelik "ırkçı hareketlerde" bulunduğunu iddia etmiş ve bu nedenle oyun bir süre durmuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'dan Galatasaray kararı: Derbi için gözünü kararttı
Süper Lig’in eski yıldızı hayatını kaybetti
Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı