UEFA final maçlarının hakemlerini açıkladı

UEFA final maçlarının hakemlerini açıkladı
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev yapacak hakemler açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DANIEL SIEBERT

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.
Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİ'NDE MAURIZO MARIANI

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Spor
Mauro Icardi'ye talip çıktı: Transfer için Türk sponsor buldular
Mauro Icardi'ye talip çıktı: Transfer için Türk sponsor buldular
Sergen Yalçın'a şişe atan taraftarın cezası belli oldu
Sergen Yalçın'a şişe atan taraftarın cezası belli oldu
Dursun Özbek Icardi müjdesini verdi
Dursun Özbek Icardi müjdesini verdi