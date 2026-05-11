UEFA final maçlarının hakemlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DANIEL SIEBERT

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİ'NDE MAURIZO MARIANI

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak. (AA)