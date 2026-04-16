UEFA Arda Güler kararını verdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih’e birbirinden iki güzel gol atan Arda Güler, UEFA tarafından haftanın ilk 11’ine seçildi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-1 kaybeden İspanyol devi, ikinci maçta da rakibine 4-3’lük skorla yenildi ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

ARDA GÜLER’DEN ŞIK GOLLER

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bayern Münih’e birbirinden iki güzel gol atarak maça damga vurdu.
Maçın en çok konuşulan ismi olan milli yıldız, UEFA tarafından onurlandırıldı.

HAFTANIN 11’İNE SEÇİLDİ

Maçın henüz 35. saniyesinde uzaktan gol atan, diğeri ise frikikten olmak üzere 2 gol kaydeden Arda Güler, Real Madrid’in elenmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11’inde yer aldı.
UEFA tarafından belirlenen haftanın ilk 11’i şu şekilde:

  • Kaleci: Musso
  • Savunma: Marquinhos, Upamecano, Quaresma
  • Orta Saha: Zubimendi, Kimmich, Llorente, Arda Güler
  • Forvet: Dembele, Olise, Ferran Torres

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

