U 21 Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı, Kanada’nın Winnipeg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak zirveye çıktı.

Milli takım; Defne Çakmak, Betül Özbek ve Begüm Yuva’dan oluşan kadrosuyla finalde güçlü rakibi Güney Kore ile karşılaştı.

Normal atışlarda 227-227 eşitlik sağlanırken, kaderi belirleyen beraberlik atışlarında 29-28’lik üstünlük ay-yıldızlılara dünya şampiyonluğunu getirdi.

Milli Takım Dünya Şampiyonu oldu

Bu zafer, Türkiye’nin organizasyondaki ikinci madalyası oldu. Daha önce klasik yay 18 yaş altı erkek takımımız bronz madalya kazanmıştı.

Genç okçularımızın bu başarısı, Türk okçuluğunun altyapı gücünü ve uluslararası rekabet seviyesini bir kez daha ortaya koydu.

FEDERASYON KUTLADI:

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: