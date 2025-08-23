U 21 Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

U 21 Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Türkiye, okçulukta bir kez daha tarih yazdı. Ay Yıldızlılar Güney Kore'yi geçerek Dünya Şampiyonluğuna imza attılar.

21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı, Kanada’nın Winnipeg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak zirveye çıktı.

Milli takım; Defne Çakmak, Betül Özbek ve Begüm Yuva’dan oluşan kadrosuyla finalde güçlü rakibi Güney Kore ile karşılaştı.
Normal atışlarda 227-227 eşitlik sağlanırken, kaderi belirleyen beraberlik atışlarında 29-28’lik üstünlük ay-yıldızlılara dünya şampiyonluğunu getirdi.

u21milli.jpg
Milli Takım Dünya Şampiyonu oldu

Bu zafer, Türkiye’nin organizasyondaki ikinci madalyası oldu. Daha önce klasik yay 18 yaş altı erkek takımımız bronz madalya kazanmıştı.
Genç okçularımızın bu başarısı, Türk okçuluğunun altyapı gücünü ve uluslararası rekabet seviyesini bir kez daha ortaya koydu.

FEDERASYON KUTLADI:

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gençler Dünya Şampiyonası’nda Defne ÇAKMAK, Betül ÖZBEK ve Begüm YUVA’dan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımımız Dünya Şampiyonu olmuştur!

Sıralama turu sonrası 1/8 turunda Hong Kong Çin’i 218-214, Çeyrek Final turunda Hindistan’ı 232-229 ve yarı finalde İspanya’yı 229-226 yenen Makaralı Yay U21 Kadın Takımımız, finalde Kore karşısında 227 / 227 eşitlik sonrası beraberlik atışlarında 29/28 üstünlük elde ederek Gençler Dünya Şampiyonu olmuştur!

Bu gurur dolu madalyada emeği olan tüm Sporcularımızı, Sporcularımızın yetişmesinde emeği olan Kulüplerimizi, Antrenörlerimizi, yarışmanın sevk ve idaresinde göstermiş oldukları tecrübe ile Ülkemize bu başarıyı kazandıran Milli Takım Antrenörlerimizi ve Teknik Ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

