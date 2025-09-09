Türkiye Polonya maçının kanalı değişti

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Xiaomi Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

MAÇIN KANALI DEĞİŞTİ

Ay yıldızlıların maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız üzerinden ekranlara geliyordu.

TRT, değişiklik yaparak mücadeleyi TRT 1'e aldı.

Kritik mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

A Milli Basketbol Takımı koçu Ergin Ataman, Portekiz galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin TRT Spor Yıldız üzerinden verilmesine tepki göstermişti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz maçının rahat geçeceğini siz de tahmin ettiniz herhalde bizi TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz" ifadelerini kullanmıştı.