Türkiye İtalya saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları tarihi maçta

Filenin Sultanları tarihini bir zaferin daha eşiğinde.

Gururumuz A Milli Kadır Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda "Şampiyonluk" maçına çıkıyor.

Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek finale çıkmıştı.

Diğer yarı final maçında ise İtalya Brezilya'yı 3-2'yle geçmişti.

TÜRKİYE İTALYA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milli Takımımız, şu anda dünyanın en güçlü takımı olarak gösterilen İtalya'yı devirip Dünya Şampiyonu olmaya çalışacak.

Sultanlarımız kazanmaları halinde kartvizitlerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olacak.

Karşılaşma Tayland'ta Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 15.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Haydi Filenin Sultanları, 80 milyonun kalbi sizlerle atacak.