Türkiye İspanya'ya 6-0 kaybetti

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 6-0'lık İspanya galibiyeti ile tamamlandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikada Pedri, 22, 45+1 ve 58. dakikalarda Merino, 53. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

İspanya ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Ay yıldızlılar, gruptaki bir sonraki maçını 11 Ekim'de Bulgaristan ile yapacak.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 64 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Orkun Körkçü), Yunus Akgün (Dk. 46 Oğuz Aydın), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi (Dk. 73 Rodri), Merino, Pedri (Dk. 68 De Frutos), Yamal (Dk. 73 Morata), Nico Williams (Dk. 43 Ferran Torres), Oyarzabal (Dk. 68 Fermin Lopez)

Goller: Dk. 6 ve 62 Pedri, Dk. 22, 45+1 ve 58 Merino, Dk. 53 (Ferran Torres) (İspanya)