Türkiye Gürcistan: İlk 11 belli oldu mu? Maç şifresiz kanalda
Yayınlanma:
A Milli Takımımız, bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu. Karşılaşma şifresiz kanaldan ekrana gelecek.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 21.45.

Karşılaşma TV8'den canlı olarak ekrana gelecek. Maçın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yapacak.

TÜRKİYE 2., GÜRCİSTAN 3. SIRADA

E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya lider; puanı 9. Türkiye 6 puanla 2. sırada. Gürcistan ise 3. sırada ve puanı 3. Son sıradaki Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

Milliler, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenmişti. Sonraki maçta İspanya'ya Konya'da 6-0 yenilen milli takım, son maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Milli takım Gürcistan'a hazırMilli takım Gürcistan'a hazır

Gürcistan: Mamardasvhili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteisvili, Kochorashvili, Mekvabishili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

