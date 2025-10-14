Türkiye Gürcistan: İlk 11 belli oldu mu? Maç şifresiz kanalda

A Milli Takımımız, bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu. Karşılaşma şifresiz kanaldan ekrana gelecek.