Türk Telekom Zenit'i devirdi

Türk Telekom Zenit'i devirdi
Yayınlanma:
Türk Telekom, Antalya’da organize edilen "Gloria Pre-Season Games 2025" hazırlık turnuvasında Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Başkent temsilcisi, çekişmeli geçen mücadeleyi 82-79’luk skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 üstün tamamlayan başkent temsilcisi, devre arasına 37-31 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 59-52 üstün geçen Türk Telekom, maçı 82-79 kazandı.

İkinci maçında Türk Telekom'a mağlup olan Zenit, turnuvanın 31 Ağustos'taki açılış karşılaşmasında Mersin Spor'u 84-82 yenmişti.

Smart Casual Event organizatörlüğünde Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki turnuvaya, Türk Telekom, Zenit ve Mersin Spor'un yanı sıra Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ, Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban takımları katılıyor.

Yarın Trabzonspor-Esenler Erokspor maçıyla devam edecek, toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

4 MAÇLIK ÖZEL KUPA MÜCADELESİ

"Gloria Cup Basketball 2025" turnuvasında ise 10, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde oynanacak 4 maçta Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ile Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.

Turnuvalara ek olarak Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris, 12 Eylül'de hazırlık maçında karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının biletlerinin Biletix'te satışa çıktığı ve mücadelelerin Gloria Sports Arena YouTube kanalından canlı izlenebileceği duyuruldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti