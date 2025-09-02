Türk Telekom Zenit'i devirdi

Mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 üstün tamamlayan başkent temsilcisi, devre arasına 37-31 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 59-52 üstün geçen Türk Telekom, maçı 82-79 kazandı.

İkinci maçında Türk Telekom'a mağlup olan Zenit, turnuvanın 31 Ağustos'taki açılış karşılaşmasında Mersin Spor'u 84-82 yenmişti.

Smart Casual Event organizatörlüğünde Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki turnuvaya, Türk Telekom, Zenit ve Mersin Spor'un yanı sıra Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ, Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban takımları katılıyor.

Yarın Trabzonspor-Esenler Erokspor maçıyla devam edecek, toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

4 MAÇLIK ÖZEL KUPA MÜCADELESİ

"Gloria Cup Basketball 2025" turnuvasında ise 10, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde oynanacak 4 maçta Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ile Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.

Turnuvalara ek olarak Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris, 12 Eylül'de hazırlık maçında karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının biletlerinin Biletix'te satışa çıktığı ve mücadelelerin Gloria Sports Arena YouTube kanalından canlı izlenebileceği duyuruldu.