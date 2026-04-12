"Tüm sorumluluk bende" diye diye 5 maçta takım uçurumun dibine geldi

Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir'e 3-0 yenilince düşme tehlikesini iyice hissetmeye başladı.

Kırmızı siyahlı takım düşme hattının dibine kadar geldi. Gençlerbirliği 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Düşme hattındaki 16. Kayserispor'un ise 23 puanı var.

Volkan Demirel'in galibiyet umutları yıkıldı: Henüz 3 puanla tanışamadı

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takımın Demirel'le çıktığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2

Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0

Gençlerbirliği-Göztepe 0-2

Başakşehir-Gençlerbirliği 3-0

"SORUMLULUK BENDE HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ"

Teknik direktör Volkan Demirel, Başakşehir maçından sonra da yine sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarının son bölümünde üst üste yediğimiz gollerle işi çok zora soktuk. İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."