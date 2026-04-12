Erman Toroğlu Fenerbahçe maçında çok sinirlendi: Midem bulandı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:

"Kalite farkı diyoruz oyuncu farkı diyoruz. Fenerbahçe kadrosuna bak girenlere çıkanlara bak bir de Kayserispor’a bak. İlk golde Kante topa çok iyi vurdu ama normal bir kalecinin onu çıkarması lazımdı. Üçüncü golde de arkanda oyuncu var sağında oyuncu var at kornere. Fenerbahçeli bile beklemiyor o pası. Talisca’nın golleri ise çok kaliteli. Birincide Talisca’nın vuruşu çok kaliteli ikinci golde ise asisti yapan çok kaliteli orta attı. Fenerbahçe faturayı erken kesti. Çünkü Fenerbahçe faturayı erken kesmediği zaman saçma sapan goller yiyor. Ama bugün ona izin vermedi."

YAYINCI KURULUŞA KIZDI

Erman Toroğlu, maçta yayıncı kuruluşa da çok sinirlendi ve şunları söyledi:

"Zaten maçlar kötü iyi maçlar oynanmıyor. Ama çekimini iyi yapın bari. Bir otobüse binmişim virajlara girmişim virajlardan çıktım midem bulandı. Aynen bunun gibi oldu. Böyle çekim mi olur? Zaten futbol kötü çekimleriniz bari iyi olsun."