Erman Toroğlu Fenerbahçe maçında çok sinirlendi: Midem bulandı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Kayserispor maçıyla ilgili konuştu. Toroğlu, "Fenerbahçe faturayı erken kesti. Faturayı erken kesmediği zaman saçma sapan goller yiyor" derken, görüntülere çok sinirlendi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesiFenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesi

Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:
"Kalite farkı diyoruz oyuncu farkı diyoruz. Fenerbahçe kadrosuna bak girenlere çıkanlara bak bir de Kayserispor’a bak. İlk golde Kante topa çok iyi vurdu ama normal bir kalecinin onu çıkarması lazımdı. Üçüncü golde de arkanda oyuncu var sağında oyuncu var at kornere. Fenerbahçeli bile beklemiyor o pası. Talisca’nın golleri ise çok kaliteli. Birincide Talisca’nın vuruşu çok kaliteli ikinci golde ise asisti yapan çok kaliteli orta attı. Fenerbahçe faturayı erken kesti. Çünkü Fenerbahçe faturayı erken kesmediği zaman saçma sapan goller yiyor. Ama bugün ona izin vermedi."

YAYINCI KURULUŞA KIZDI

Erman Toroğlu, maçta yayıncı kuruluşa da çok sinirlendi ve şunları söyledi:
"Zaten maçlar kötü iyi maçlar oynanmıyor. Ama çekimini iyi yapın bari. Bir otobüse binmişim virajlara girmişim virajlardan çıktım midem bulandı. Aynen bunun gibi oldu. Böyle çekim mi olur? Zaten futbol kötü çekimleriniz bari iyi olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz