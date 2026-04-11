Volkan Demirel'in galibiyet umutları yıkıldı: Henüz 3 puanla tanışamadı
Gençlerbirliği'ni konuk eden Başakşehir sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Takımda 2. dönemini geçiren Volkan Demirel henüz galibiyetle tanışamadı.
Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov, 42. dakikada ise Bertuğ Yıldırım kaydetti.
VOLKAN DEMİREL DAHA GALİBİYET GÖREMEDİ
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 3 maç sonra galip gelmeyi başardı. Gençlerbirliği’nin galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı. Takımın başında 2. dönemini geçiren Volkan Demirel, 5. maçında da galibiyet alamadı.
5. SIRAYA YERLEŞTİLER
47 puana ulaşan Başakşehir, 5. sıraya yerleşti. 25 puandaki Gençlerbirliği ise 15. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Başakşehir Fatih Terim
- Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
- RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)
- Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)
- Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)
- Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)