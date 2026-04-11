Volkan Demirel'in galibiyet umutları yıkıldı: Henüz 3 puanla tanışamadı

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov, 42. dakikada ise Bertuğ Yıldırım kaydetti.

VOLKAN DEMİREL DAHA GALİBİYET GÖREMEDİ

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 3 maç sonra galip gelmeyi başardı. Gençlerbirliği’nin galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı. Takımın başında 2. dönemini geçiren Volkan Demirel, 5. maçında da galibiyet alamadı.

5. SIRAYA YERLEŞTİLER

47 puana ulaşan Başakşehir, 5. sıraya yerleşti. 25 puandaki Gençlerbirliği ise 15. sırada kaldı.

