Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı

Bournemouth'u konuk eden Arsenal sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal maça 90. dakikada dahil oldu.

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, 32. hafta mücadelesinde sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, Emirates Stadı'nda 11 haftadır yenilmeyen Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 17. dakikada Eli Kroupi ve 74. dakikada Alex Scott'un golleriyle galibiyete uzandı. Başkent temsilcisinin tek golünü 35. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti.

ENES ÜNAL 90'DA OYUNA GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

PUAN DURUMU

En yakın takipçisi Manchester City'den iki maçı fazla olan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45'e çıkardı.

HAFTAYA ORTALIK KARIŞACAK

61 puanı bulunan Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'ı ağırlayacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri, ertelenen Crystal Palace, yarın deplasmanda oynayacakları Chelsea ve gelecek hafta Arsenal maçlarından kayıpsız ayrılmaları halinde bitime 5 hafta kalan zirveye ortak olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

