Galatasaray Kocaelispor maçına saatler kala kötü haberi açıkladı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde sakatlık açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini duyurdu.

Ayrıca sakatlığı bulunan kaleci Günay Güvenç'in de günü tedavi ile geçirdiği belirtildi.

Victor Osimhen ile ilgili yapılan açıklamada ise, Nijeryalı yıldızın idmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yáser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.

Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.''

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.