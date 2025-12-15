Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan nefes kesen derbi 3-3’lük skorla tamamlandı ancak tartışmaları hala devam ediyor. TRT Spor’da karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, hem takımların zayıf noktalarına dikkat çekti hem de Onuachu üzerinden çarpıcı bir iddia ortaya attı.

CİDDİ ZAAFLAR

Yağcıoğlu, Bilal Toure’nin kırmızı kartına kadar Beşiktaş’ın sahada doğru ve etkili bir oyun sergilediğini belirtti. Siyah-beyazlıların 3-1 öne geçmesine rağmen savunmada ciddi zaaflar yaşadığını vurguladı. Emirhan’ın sol bekte ağır kaldığını ve Trabzonspor’un bu bölgeyi sürekli kullandığını ifade etti.

ONUACHU İDDİASI

Derbinin en dikkat çekici yorumunu yapan Yağcıoğlu, Trabzonspor’un 33 orta yaptığını ancak bunların yalnızca ikisinde kafa vuruşu gerçekleştiğini hatırlattı. “Onuachu olsaydı bu maç böyle bitmezdi” diyen yorumcu, bordo-mavililerin Nijeryalı golcüye alıştığını ve onun yokluğunda hücum etkinliğinin düştüğünü söyledi.

SERGEN YALÇIN'A AĞIR SÖZLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ikinci yarıdaki oyun planını eleştiren Yağcıoğlu, “Takım 10 kişi kalınca nasıl oynanmalı, bunun çalışılması lazım. Beşiktaş ikinci yarıyı ceza alanı önünde oynadı, bu kadar geri çekilmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN TEPKİSİ

Yağcıoğlu, Yalçın’ın Gökhan Sazdağı tercihine de tepki gösterdi. “Beşiktaş sağ bekte Gökhan’ı oynatıyor ama Taylan’ın ondan ne eksiği var? Rashica bile orada daha doğru tercih olurdu” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

MUÇİ YILDIZLAŞTI

Trabzonspor cephesinde ise Zubkov ve Muçi’nin performansını öne çıkaran Yağcıoğlu, özellikle Muçi’nin özgüvenli ve rahat oyunuyla gecenin en iyi isimlerinden biri olduğunu söyledi.