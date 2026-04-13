Trabzonspor'da Ozan Tufan vazgeçilmez oldu

Yayınlanma:
Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da Ozan Tufan son haftalarda gösterdiği performansla Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ozan Tufan, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin daha önce fazla forma şansı vermediği orta saha oyuncusu, son 6 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 24. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla ilk 11'de forma giymeye başlayan Ozan Tufan, savunmanın sağında ve orta alanda eksiklikler nedeniyle bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin sürekli forma verdiği isimlerden biri olarak 25. haftadaki Zecorner Kayserispor, 26. haftadaki Çaykur Rizespor, 27. haftadaki ikas Eyüpspor, 28. haftadaki Galatasaray ve 29. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın görev yaptığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışında hanesine önemli puanlar yazdırdı.

391947.webp

ALANYASPOR MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Ozan Tufan, bu sezon 20 karşılaşmada 1025 dakika sahada kalırken 1 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 biten karşılaşmada takımının golünü kaydeden isim oldu.

PERFORMANSI GİDEREK ARTTI

Hull City'den 2 sezon önce transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Ozan Tufan, formsuzluğuyla eleştirilen isimlerin başında gelmişti.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon bazı maçlarda hiç forma şansı bulamazken Kasımpaşa ile oynanan iki müsabakada 1'er, Samsunspor karşılaşmasında 2, RAMS Başakşehir mücadelesinde 4, TÜMOSAN Konyaspor ve ilk yarıdaki Zecorner Kayserispor maçında 5'er dakika görev almıştı.

Ozan Tufan, son 6 haftayla birlikte bu sezon 11 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili oyuncu, son haftalarda yeniden performansını yükselterek kötü günleri geride bıraktı. (AA)

