Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 18.45'te başlayacak.

Mücadelede kazanan taraf, Galatasaray - Gençlerbirliği maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.