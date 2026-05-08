Trabzonspor taraftarı derbide olacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

TRABZONSPOR TARAFTARI DERBİDE YOK

Trabzonspor taraftarı, saat 20.00'de oynanacak mücadelede yer almayacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.

İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.

Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 17 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayarak topladığı 59 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise 32 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 66 puanla 3. sırada bulunuyor.