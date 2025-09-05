Trabzonspor Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

İDMAN DİNAMİK ISINMA İLE BAŞLADI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

ÇİFT KALE MAÇ İLE SONA ERDİ

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

4 FUTBOLCU SAKATLIKLARI NEDENİYLE KATILMADI

Augusto, Tony Nwakaeme, Wagner Pina ve Arda Öztürk sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transfer Benjamin Bouchouari ile Danylo Sikan takımdan ayrı koşu yaptı.

FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARI YARIN DEVAM EDECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.