Trabzonspor - Beşiktaş tahmini: 45 bin kişi

Trabzonspor - Beşiktaş tahmini: 45 bin kişi
Yayınlanma:
Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi Kuzey Kıbrıs’tan gelen taraftarlar, büyük heyecanlarını ve skor beklentilerini dile getirdi.

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanırken, Trabzon kenti bordo-mavili taraftarların akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen taraftarların yanı sıra yurt dışından da çok sayıda futbolsever şehre gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen taraftarlar da heyecanlarını Haber61 mikrofonlarına anlattı.

Beşiktaş 1-0 mağlup olduBeşiktaş 1-0 mağlup oldu

"45 BİN TARAFTARLA..."

Kıbrıs Taraftar Grubu Başkanı Yunus Emre Cirit, üniversiteli arkadaşlarıyla birlikte Trabzon’a geldiklerini belirterek, “45 bin taraftarla maçı kazanıp Kıbrıs’taki taraftar gruplarımızın yanına dönmeyi planlıyoruz. İnşallah Trabzonspor bugün kazanacak” dedi.

2025/02/06/fatih-tekke-trabzonsporu-teknik-adam-o-551149-163392.jpg

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Cirit, Kıbrıs’ta Trabzonspor coşkusunun çok yoğun olduğunu vurgulayarak, “Orada da herkes galibiyet bekliyor. Fatih Tekke’ye çok güveniyoruz, bu maçın hakkını vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN SKOR TAHMİNİ

2-1 Son olarak skor tahmininde bulunan Cirit, “İnşallah 2-1 kazanırız. Umarım Sikan da oynar ve golünü atar” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
Tanju Çolak "Şartlar böyle" diyerek eleştirilere karşılık verdi
Tanju Çolak "Şartlar böyle" diyerek eleştirilere karşılık verdi
7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu: Yine rekorlar kırıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu: Yine rekorlar kırıldı
Florya'da Galatasaray rüzgarı esti: 4-2
Florya'da Galatasaray rüzgarı esti: 4-2