Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanırken, Trabzon kenti bordo-mavili taraftarların akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen taraftarların yanı sıra yurt dışından da çok sayıda futbolsever şehre gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen taraftarlar da heyecanlarını Haber61 mikrofonlarına anlattı.

Beşiktaş 1-0 mağlup oldu

"45 BİN TARAFTARLA..."

Kıbrıs Taraftar Grubu Başkanı Yunus Emre Cirit, üniversiteli arkadaşlarıyla birlikte Trabzon’a geldiklerini belirterek, “45 bin taraftarla maçı kazanıp Kıbrıs’taki taraftar gruplarımızın yanına dönmeyi planlıyoruz. İnşallah Trabzonspor bugün kazanacak” dedi.

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Cirit, Kıbrıs’ta Trabzonspor coşkusunun çok yoğun olduğunu vurgulayarak, “Orada da herkes galibiyet bekliyor. Fatih Tekke’ye çok güveniyoruz, bu maçın hakkını vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN SKOR TAHMİNİ

2-1 Son olarak skor tahmininde bulunan Cirit, “İnşallah 2-1 kazanırız. Umarım Sikan da oynar ve golünü atar” diyerek sözlerini tamamladı.