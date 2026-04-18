Trabzonspor Başakşehir'e karşı 5 farkla önde

Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında yarın yapacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.

Papara Park Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak olan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Süper Lig’de 64 puanla 3. sırada yer alan bordo mavili takım galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

47 puanla 5. sırada yer alan Başakşehir ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR: 20 BAŞAKŞEHİR: 10

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35’i Süper Lig, 5’i Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 20, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı.

Süper Lig’de 35 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 15, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.