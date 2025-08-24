TFF yabancı hakem kararını verdi

Süper Lig'de yeni sezonun açılması ile birlikte VAR odasından gelen yanlış kararlar, kamuoyunda yeniden tartışmaya yol açtı.

FEDERASYON AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda VAR'da yabancı hakemlerin görev almayacağını ve yerli hakemlerin görev alacağını duyurmuştu.

YABANCI HAKEM GÜNDEME GELDİ

Ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hataları sonrası gündeme yeniden yabancı VAR hakemleri geldi.

Özellikler kulüpler, 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' ifadeleriyle görüşlerini dile getirdi.

TFF'DEN KARAR ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu yabancı VAR ile ilgili kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirme sonrası yerli hakemlerle yola devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.