TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar
Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı.
2. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol: 1-0
Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor: 5-1
Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0
Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK: 1-4
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor: 6-1
Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1
Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1
35 bin kişi izledi: Bursaspor coştu
Beyaz Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK: 2-0
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
Adana 01 FK-Altınordu: 0-0
Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2
Kepezspor-GMG Kastamonuspor: 1-4
Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor: 0-4
Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5
Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1