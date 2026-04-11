TFF 2. Lig'de şampiyon olan Batman PFDK'ya sevk edildi
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Batman Petrolsor son olarak deplasmanda Sican Belediyesi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.
BATMAN PETROLSPOR ŞAMPİYON
Ankara’da oynanan mücadelede sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Batman Petrolspor, 79 puana ulaştı. En yakın takipçisine fark açan Batman Petrolspor, şampiyonluğa ulaştı.
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Yıllar sonra TFF 1. Lig’e yükselmeyi başaran Batman Petrolspor’a TFF’den kötü haber geldi. TFF, şampiyonluk maçındaki tezahüratlar nedeniyle PFDK’ya sevk etti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2026 tarihinde oynanan SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.