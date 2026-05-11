TFF 2. Lig yolu İstanbul'dan geçiyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup Play-Off'larında önce Karşıyaka'yı ardından da Eskişehirspor'u eleyip finalde 52 Orduspor FK ile eşleşen Ayvalıkgücü Belediyespor, İstanbul'da şampiyonluk maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK maçının 17 Mayıs Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Diğer final Çorluspor 1947 - Malatya Yeşilyurtspor maçı ise 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez 2'nci ligde mücadele edecek.

GEÇEN YIL ANTALYA'DA KAYBETMİŞTİ

Ligde üst üste dördüncü kez play-off, art arda ikinci kez final oynayan Ayvalıkgücü geçen sezon Antalya'da çıktığı finali kaybetmişti.