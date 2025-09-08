Teknik direktör tercihini açıkladı

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sona yaklaşırken, kulüp yönetiminden gelen açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Asbaşkan Hamdi Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen’in yaptığı değerlendirmeler, sarı-lacivertli camiada yeni dönemin ipuçlarını verdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulübün yeni teknik direktörüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktörün yerli mi yabancı mı olacağı konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yönetimin teknik direktör tercihi konusunda nihai karar aşamasına geldiğini gösterirken, taraftarlar arasında beklenti giderek yükseliyor.

MOURINHO YORUMU

Canlı yayında konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özen, “Kimse kusura bakmasın, şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu” diyerek, geçtiğimiz dönemde yapılan teknik direktör tercihini eleştirdi.

Hamdi Akın ise bu yoruma esprili bir şekilde yanıt vererek, “Yeni kazalar olmasın diyelim” dedi.

Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde yeni teknik direktörü kamuoyuna açıklamayı planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre görüşmeler tamamlanmak üzere ve resmi duyuru için son detaylar üzerinde çalışılıyor.

Sarı-lacivertli camiada gözler artık yönetimin vereceği kararda.