Talisca: Tek eksik var

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Sarı Lacivertli camiaya şampiyonluk mesajı verirken Galatasaray ile oynanacak derbiye dikkat çekti. Brezilyalı golcü, "Önümüzde 5 final maçı var" dedi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Globo’ya yaptığı açıklamalarda hem Kayserispor karşısında alınan 4-0’lık galibiyeti hem de sezonun geri kalanına dair hedeflerini anlattı.

“İKİ GOL SEVDİĞİM ŞEKİLDE GELDİ”

Kayserispor maçında attığı 2 golle öne çıkan Talisca, “Bu galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. İki gol de benim sevdiğim şekilde ceza sahası içinden veya yakınından geldi. Teknik direktörüm bana hücumda özgürlük tanıyor ancak aynı zamanda savunmaya yardımcı olmak için taktiksel sorumluluk da veriyor” dedi.

“BEŞ FİNAL MAÇI VAR”

Süper Lig’de kalan 5 haftaya dikkat çeken Talisca, “Önümüzde beş final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse kupayı kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“KUPA EKSİK”

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye transferinden bu yana geçen süreci değerlendirerek, “Fenerbahçe’ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik” sözleriyle şampiyonluk arzusunu dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta süre alan Talisca, 23 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, hem lig hem de kupada mücadele ettiklerini belirterek, “Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

